Tv italiana in lutto: è appena venuto a mancare (Di domenica 28 marzo 2021) Un lutto che colpisce anche Emilio Fede. Il mondo della psicologia italiana perde Enzo Spaltro, professore considerato il pioniere della psicologia del lavoro. Due volte presidente della Società italiana Psicologia, docente dell'Università di Bologna per trent'anni, Spaltro ha fondato nel 1968 con Alberto Mondatori e Caio Primo Odescalchi la rivista Psicologia e Lavoro. #FOTO A FINE ARTICOLO Ma le attività del professore sono state numerose. Spaltro è infatti ricordato per essere stato autore di diverse trasmissioni televisive a contenuto psicologico su Raiuno come Test, gioco a quiz a sfondo psicologico, con le domande ideate dallo stesso professore milanese, divenendo così un volto noto anche al grande pubblico. Oltre a Test, si ricordano anche Il mercato del sabato, Il bello della diretta, Pomeridiana, Di che vizio sei?. "A ... Leggi su howtodofor (Di domenica 28 marzo 2021) Unche colpisce anche Emilio Fede. Il mondo della psicologiaperde Enzo Spaltro, professore considerato il pioniere della psicologia del lavoro. Due volte presidente della SocietàPsicologia, docente dell'Università di Bologna per trent'anni, Spaltro ha fondato nel 1968 con Alberto Mondatori e Caio Primo Odescalchi la rivista Psicologia e Lavoro. #FOTO A FINE ARTICOLO Ma le attività del professore sono state numerose. Spaltro è infatti ricordato per essere stato autore di diverse trasmissioni televisive a contenuto psicologico su Raiuno come Test, gioco a quiz a sfondo psicologico, con le domande ideate dallo stesso professore milanese, divenendo così un volto noto anche al grande pubblico. Oltre a Test, si ricordano anche Il mercato del sabato, Il bello della diretta, Pomeridiana, Di che vizio sei?. "A ...

