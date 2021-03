Trent’anni fa la Carovana di pace dei cittadini nella ex Jugoslavia Da lunedì evento online con musica e una mostra fotografica per ridare voce ai protagonisti

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 28 marzo 2021) Forse non è sempre vero che “gli eroi son tutti giovani e belli”, ma quando Luigi Lusenti si è messo a sfogliare le fotografie delle migliaia di ragazzi di tutta Europa che nel 1991 hanno sfilato per le strade di Sarajevo, sorridenti, tenendosi per mano, cantando e sognando unache arrivò, quasi finta, solo dopo troppe morti e infinita sofferenza, è proprio questo ciò che ha pensato. E poi, un attimo dopo, è comparsa l’angoscia. Chissà quanti di quei ragazzi vivono ancora. Chissà quanti sono stati costretti ad andare in guerra, a fare qualcosa che non volevano. Chissà quanti, invece, magari l’hanno voluto. Luigi Lusenti nel 1991 era dirigente dell’Arci nazionale e, alcuni mesi dopo lo scoppio del conflittoex, insieme ad alcune organizzazioni pacifiste, con il patrocinio del Parlamento Europeo, partecipò ...