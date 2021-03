Tre mesi sul divano, Belen racconta la sua gravidanza (Foto) (Di domenica 28 marzo 2021) Non ama i complimenti Belen, sembra strano ma a Domenica In racconta cose diverse da quelle che tutti immaginano (Foto). racconta anche della gravidanza, è al sesto mese, il pancino c’è ma non è molto grande. Belen spiega che mangia bene, che fa una dieta equilibrata e una vita tranquilla, anche perché non è possibile fare altro. E’ dal volto che si capisce subisce che è in dolce attesa, è il viso che si è gonfiato subito ed è da lì che in tanti hanno iniziato a chiederle se fosse ingrassata. “Sono critica con me stessa, non vado mai bene” ed è anche per questo che non adora ricevere complimenti. In casa si lamenta di continuo che non le entrano i pantaloni, che non riesce a camminare bene. “Sono stata tre mesi sul divano, con Santi non mi è successo, ... Leggi su ultimenotizieflash (Di domenica 28 marzo 2021) Non ama i complimenti, sembra strano ma a Domenica Incose diverse da quelle che tutti immaginano ().anche della, è al sesto mese, il pancino c’è ma non è molto grande.spiega che mangia bene, che fa una dieta equilibrata e una vita tranquilla, anche perché non è possibile fare altro. E’ dal volto che si capisce subisce che è in dolce attesa, è il viso che si è gonfiato subito ed è da lì che in tanti hanno iniziato a chiederle se fosse ingrassata. “Sono critica con me stessa, non vado mai bene” ed è anche per questo che non adora ricevere complimenti. In casa si lamenta di continuo che non le entrano i pantaloni, che non riesce a camminare bene. “Sono stata tresul, con Santi non mi è successo, ...

