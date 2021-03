Transformers: Un nuovo film dal regista Angel Manuel Soto (Di domenica 28 marzo 2021) Deadline ha rivelato che un nuovo film Transformers è in fase di sviluppo dal regista di Charm City Kings Angel Manuel Soto, che si unirà al film precedentemente annunciato di Steven Caple Jr. di Creed II come parte della prossima serie del franchise. Chi dirigerà il film? Soto dirigerà questo ultimo film della serie Transformers con Marco Ramirez, co-creatore e showrunner della serie limitata Marvel di Netflix The Defenders, che scrive la sceneggiatura. Transformers-La trama Non si sa quale possa essere la trama, ma Paramount e Hasbro per diversi anni hanno rinnovato il franchise con sceneggiature concorrenti di James Vanderbilt (Murder Mystery) e Joby ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di domenica 28 marzo 2021) Deadline ha rivelato che unè in fase di sviluppo daldi Charm City Kings, che si unirà alprecedentemente annunciato di Steven Caple Jr. di Creed II come parte della prossima serie del franchise. Chi dirigerà ildirigerà questo ultimodella seriecon Marco Ramirez, co-creatore e showrunner della serie limitata Marvel di Netflix The Defenders, che scrive la sceneggiatura.-La trama Non si sa quale possa essere la trama, ma Paramount e Hasbro per diversi anni hanno rinnovato il franchise con sceneggiature concorrenti di James Vanderbilt (Murder Mystery) e Joby ...

