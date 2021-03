Toscana zona rossa, software diversi: ecco com'è nato il pasticcio sul calcolo dei casi (Di domenica 28 marzo 2021) Fonti della Regione spiegano nel dettaglio l'intoppo informatico che a sorpresa ci ha fatto uscire dal colore arancione Leggi su iltirreno.gelocal (Di domenica 28 marzo 2021) Fonti della Regione spiegano nel dettaglio l'intoppo informatico che a sorpresa ci ha fatto uscire dal colore arancione

Advertising

borghi_claudio : INCREDIBILE. Altro che Lombardia. Si dimenticano i dati e la Toscana va in zona rossa PER UNO! 251 contagi per 100m… - LegaSalvini : Claudio Borghi: 'Incredibile. Altro che Lombardia. Si dimenticano i dati e la Toscana va in zona rossa per uno! 251… - LegaSalvini : Si dimenticano i dati e la Toscana va in zona rossa PER UNO! - TommasoJ_ : RT @davidallegranti: Colpo di scena, la Toscana finisce in zona Giani - luigicaroppo : La strigliata di #Draghi, la zona rossa. Ma Giani resiste e il Pd fa quadrato #toscana -