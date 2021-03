Tom Parker Bowles, il figlio di Camilla, «ha il cuore a pezzi» per la morte della fidanzata (Di domenica 28 marzo 2021) Tom Parker Bowles, 46 anni, primogenito di Camilla di Cornovaglia, ha il «cuore a pezzi». La sua fidanzata, Alice Procope, è morta a 42 anni di cancro. Il critico gastronomico, che da sempre, come sua sorella Laura, ha scelto una vita lontano dai riflettori, era legato alla giornalista da due anni. Una fonte vicina alla coppia ha detto al Daily Mail che il tumore di Alice, a causa degli ospedali al collasso per via della pandemia da coronavirus, è stato diagonisticato, in ritardo, solo lo scorso agosto. Troppo tardi per combatterlo. Il figliastro di Carlo d’Inghilterra con Alice era «davvero felice». E ora «sta a pezzi»: «Non riesce a capire come la vita possa essere tanto crudele». Leggi su vanityfair (Di domenica 28 marzo 2021) Tom Parker Bowles, 46 anni, primogenito di Camilla di Cornovaglia, ha il «cuore a pezzi». La sua fidanzata, Alice Procope, è morta a 42 anni di cancro. Il critico gastronomico, che da sempre, come sua sorella Laura, ha scelto una vita lontano dai riflettori, era legato alla giornalista da due anni. Una fonte vicina alla coppia ha detto al Daily Mail che il tumore di Alice, a causa degli ospedali al collasso per via della pandemia da coronavirus, è stato diagonisticato, in ritardo, solo lo scorso agosto. Troppo tardi per combatterlo. Il figliastro di Carlo d’Inghilterra con Alice era «davvero felice». E ora «sta a pezzi»: «Non riesce a capire come la vita possa essere tanto crudele».

