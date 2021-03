“Ti vediamo in giro…”. Cristina Tomasini, follia social contro la fidanzata di Francesco Oppini. Insulti e minacce pesantissime (Di domenica 28 marzo 2021) Si può arrivare a odiare una persona che non si conosce fino a minacciarla pubblicamente? Sì, la risposta sembra scontata, purtroppo. Ma quello che sta avvenendo a Cristina Tomasini, compagna dell’ex gieffino e figlio di Alba Parietti Francesco Oppini, ha dell’incredibile. Che non sia un periodo di grandi gioie, per usare un eufemismo, per molte persone lo sappiamo benissimo, ma certo questo non giustifica l’odio che troviamo a piene mani ovunque, anche sui social. Gli hater, da tempo presenti in rete con i loro sproloqui e messaggi deliranti, hanno ormai raggiunto livelli ‘evolutivi’ preoccupanti. Nelle ultime ore sta facendo discutere la rivelazione fatta da Cristina. La fidanzata di Oppini si è vista recapitare nella mail un messaggio diretto che ... Leggi su caffeinamagazine (Di domenica 28 marzo 2021) Si può arrivare a odiare una persona che non si conosce fino a minacciarla pubblicamente? Sì, la risposta sembra scontata, purtroppo. Ma quello che sta avvenendo a, compagna dell’ex gieffino e figlio di Alba Parietti, ha dell’incredibile. Che non sia un periodo di grandi gioie, per usare un eufemismo, per molte persone lo sappiamo benissimo, ma certo questo non giustifica l’odio che troviamo a piene mani ovunque, anche sui. Gli hater, da tempo presenti in rete con i loro sproloqui e messaggi deliranti, hanno ormai raggiunto livelli ‘evolutivi’ preoccupanti. Nelle ultime ore sta facendo discutere la rivelazione fatta da. Ladisi è vista recapitare nella mail un messaggio diretto che ...

