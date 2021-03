The Suicide Squad: i nuovi poster dei personaggi del film (Di domenica 28 marzo 2021) Dopo il trailer della banda rossa di oggi di The Suicide Squad, la Warner Bros ha rivelato dodici nuovi poster dei personaggi per il team-up di supercriminali DCEU di James Gunn The Suicide Squad: i nuovi poster di quali personaggi? con Harley Quinn (Margot Robbie), Amanda Waller (Viola Davis), Peacemaker (John Cena), Bloodsport ( Idris Elba), Captain Boomerang (Jai Courtney), Savant (Michael Rooker), Ratcatcher II (Daniela Melchior), Weasel (Sean Gunn), Polka-Dot Man (David Dastmalchian), Rick Flag (Joel Kinnaman), The Thinker (Peter Capaldi) e King Shark (Sylvester Stallone). La trama Benvenuto all’inferno, a.k.a. Belle Reve, la prigione con il più alto tasso di mortalità negli Stati Uniti di A. Dove sono ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di domenica 28 marzo 2021) Dopo il trailer della banda rossa di oggi di The, la Warner Bros ha rivelato dodicideiper il team-up di supercriminali DCEU di James Gunn The: idi quali? con Harley Quinn (Margot Robbie), Amanda Waller (Viola Davis), Peacemaker (John Cena), Bloodsport ( Idris Elba), Captain Boomerang (Jai Courtney), Savant (Michael Rooker), Ratcatcher II (Daniela Melchior), Weasel (Sean Gunn), Polka-Dot Man (David Dastmalchian), Rick Flag (Joel Kinnaman), The Thinker (Peter Capaldi) e King Shark (Sylvester Stallone). La trama Benvenuto all’inferno, a.k.a. Belle Reve, la prigione con il più alto tasso di mortalità negli Stati Uniti di A. Dove sono ...

Advertising

HorrorItalia24 : The Suicide Squad – Missione Suicida, dal 5 agosto al cinema - MegaNerd__ : Dopo aver visto il trailer, abbiamo anche la conferma ufficiale di #Stallone: è lui a prestare la voce a #KingShark… - infoitcultura : News The Suicide Squad: ecco l'attesissimo trailer del film diretto da James Gunn È finalmente - infoitcultura : The Suicide Squad, ecco il trailer in italiano: in estate nelle sale? - infoitcultura : The Suicide Squad, nel trailer c'è un cameo che farà felici i fan: lo conferma James Gunn [FOTO] -