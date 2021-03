The Division Bell, l’ultimo capolavoro dei Pink Floyd (Di domenica 28 marzo 2021) Il 28 marzo 1994, l’ album dei Pink Floyd “The Division Bell” vola alla prima posizione negli Stati Uniti, e ci resta per un mese. The Division Bell è stato il secondo album in studio dei Pink Floyd senza il contributo di Roger Waters, che lo definirà poi come “robaccia…senza senso dall’inizio alla fine“. L’album fu completato David Gilmour, Nick Mason e Richard Wright, che collaborarono anche con alcuni musicisti presenti nel loro tour di fine anni ottanta. Le registrazioni del disco avvennero quasi interamente nello studio Astoria, una vecchia casa galleggiante che venne trasformata in studio da David Gilmour, che produsse anche l’album insieme a Bob Ezrin. Gilmour e Richard Wright si occuparono delle musiche, sono loro gli autori delle musiche di ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 28 marzo 2021) Il 28 marzo 1994, l’ album dei“The” vola alla prima posizione negli Stati Uniti, e ci resta per un mese. Theè stato il secondo album in studio deisenza il contributo di Roger Waters, che lo definirà poi come “robaccia…senza senso dall’inizio alla fine“. L’album fu completato David Gilmour, Nick Mason e Richard Wright, che collaborarono anche con alcuni musicisti presenti nel loro tour di fine anni ottanta. Le registrazioni del disco avvennero quasi interamente nello studio Astoria, una vecchia casa galleggiante che venne trasformata in studio da David Gilmour, che produsse anche l’album insieme a Bob Ezrin. Gilmour e Richard Wright si occuparono delle musiche, sono loro gli autori delle musiche di ...

