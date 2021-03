Terremoto in Mar Adriatico | altre 15 scosse

(Di domenica 28 marzo 2021) Continua lo sciame sismico nell’centrale, colpito ieri da una serie di fortididopo quella di magnitudo 5,6. Una quindicina quelle registrate solo nelle scorse ore, dalla mezzanotte alle 7,30, dall’Ingv, di magnitudo compresa tra 2,1 a 3,2, questa localizzata in mare a una profondità di 10 chilometri.

...lo sciame sismico nelAdriatico. Conteggiate oltre 70 eventi sismici dal pomeriggio di ieri e che si sono ripetuti durante la notte. Gli esperti escludono il rischio tsunami. Dopo ildi ...Ildi ieri secondo il sismologo è avvenuto in un'area geologicamente molto complessa, dove la microplacca adriatica si scontra con la placca continentale: una prima ipotesi che a generare ...Scossa di terremoto distintamente avvertita a Pescara, Montesilvano e lungo tutta la costa abruzzese. Una scossa di terremoto di magnitudo 5.5 è stata registrata dagli strumenti dell’Istituto nazional ...Forte terremoto su mezza italia Il 27 Marzo 2021 ore 14:47 è stata registrata una forte scossa di terremoto di magnitudo 5.6 in mare e profondità 10 km nel mar adriatico. Il sisma è stato avvertito in ...