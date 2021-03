Terremoto: altre decine di scosse al largo della Puglia. In serata magnitudo 3,8 e 3,7 Dopo quella principale di ieri pomeriggio: 5,6 (Di domenica 28 marzo 2021) Alle 19,43 il sisma di magnitudo 3,8. Alle 22,15 quella di magnitudo 3,7. Ma nelle ore precedenti, in particolare nella serata di ieri, era stata superata quota 4. Sciame sismico con ormai un centinaio di scosse nel mare Adriatico centrale, al largo di Gargano e Tremiti, Dopo il Terremoto di magnitudo 5,6 registrato ieri alle 14,47. (immagine: fonte ingv.it) L'articolo Terremoto: altre decine di scosse al largo della Puglia. In serata magnitudo 3,8 e 3,7 <small class="subtitle">Dopo quella ... Leggi su noinotizie (Di domenica 28 marzo 2021) Alle 19,43 il sisma di3,8. Alle 22,15di3,7. Ma nelle ore precedenti, in particolare nelladi, era stata superata quota 4. Sciame sismico con ormai un centinaio dinel mare Adriatico centrale, aldi Gargano e Tremiti,ildi5,6 registratoalle 14,47. (immagine: fonte ingv.it) L'articolodial. In3,8 e 3,7 ...

