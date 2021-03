Terremoti, sciame sismico nell'Adriatico: oltre 65 scosse da ieri (Di domenica 28 marzo 2021) Continua la sequenza sismica nel Mar Adriatico iniziata con la scossa di magnitudo 5.2 (rivista al ribasso da 5.6) del 27 marzo tra Italia e Croazia. Dalla mezzanotte l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) ha registrato oltre 10 Terremoti, due dei quali di magnitudo 3.1, per un totale di circa 65 eventi sismici da ieri pomeriggio. Non si segnalano danni a persone o cose. Leggi su tg24.sky (Di domenica 28 marzo 2021) Continua la sequenza sismica nel Mariniziata con la scossa di magnitudo 5.2 (rivista al ribasso da 5.6) del 27 marzo tra Italia e Croazia. Dalla mezzanotte l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) ha registrato10, due dei quali di magnitudo 3.1, per un totale di circa 65 eventi sismici dapomeriggio. Non si segnalano danni a persone o cose.

