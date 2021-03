Teramo, le piccole Chiara e Claudia perdono entrambi i genitori: aperta raccolta fondi (Di domenica 28 marzo 2021) Dopo la morte di entrambi i genitori, appena trentenni, la comunità di Roseto degli Abruzzi si stringe attorno alle piccole Chiara e Claudia, aprendo una raccolta fondi per il loro futuro. (Web)Antonio e Francesca si sono conosciuti quando avevano rispettivamente 18 e 15 anni, e da quel giorno non si sono lasciati più, realizzando il loro sogno più grande: creare una famiglia. Ma il destino crudele, li ha voluti portare via alle piccole Chiara e Claudia troppo presto e a distanza di soli 3 anni l’uno dall’altro. Le bimbe oggi vivono con i nonni, ma la comunità di Roseto degli Abruzzi, in provincia di Teramo, è stata talmente colpita dalla vicenda, che ha deciso di aprire una raccolta ... Leggi su ck12 (Di domenica 28 marzo 2021) Dopo la morte di, appena trentenni, la comunità di Roseto degli Abruzzi si stringe attorno alle, aprendo unaper il loro futuro. (Web)Antonio e Francesca si sono conosciuti quando avevano rispettivamente 18 e 15 anni, e da quel giorno non si sono lasciati più, realizzando il loro sogno più grande: creare una famiglia. Ma il destino crudele, li ha voluti portare via alletroppo presto e a distanza di soli 3 anni l’uno dall’altro. Le bimbe oggi vivono con i nonni, ma la comunità di Roseto degli Abruzzi, in provincia di, è stata talmente colpita dalla vicenda, che ha deciso di aprire una...

