Tempesta d’amore | anticipazioni italiane | il cuore di Tim si ferma! E Franzi…

Leggi su tvsoap

(Di domenica 28 marzo 2021) Nelle ultime settimane Tim Saalfeld (Florian Frowein) ha già rischiato di morire tre volte… e non ci sarà tre senza quattro! Dopo essere sopravvissuto all’attentato di Ariane Kalenberg (Viola Wedekind), al momento di follia di Franzi Krummbiegl (Léa Wegmann) e infine all’incendio appiccato dalla Kalenberg alle scuderie, nelle prossime puntatediil ragazzo finirà infatti ancora una volta in grave pericolo. Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda da noi su Rete 4!, puntate: Tim scopre che Franzi sposerà Steffen Franzi, Steffen e Tim,© ARD/Christof ArnoldDopo aver rifiutato per intere settimane di instaurare un rapporto con la sua famiglia, ormai da ...