Tempesta d' amore | anticipazioni 28 marzo | André nei guai

Leggi su ultimora.news

(Di domenica 28 marzo 2021) Al Fürstenhof i colpi di scena non mancano mai e, come spiegano ledi oggi, domenica 28sarà protagonista dell'ennesima azione eclatante che avrà non poche conseguenze. Lo chef, infatti, dopo un colloquio con Werner durante il quale ha constatato il profondo stato di prostrazione in cui si trova il fratello al pensiero di vendere le sue quote dell'hotel e quelle di Robert, ha affrontato Ariane accusandola di non aver fatto niente per aiutare l'uomo. Tra i due è nata un'aspra discussione e, provocato dalla Kalenberg, si è licenziato di punto in bianco. A questo punto, però, il burbero cuoco incorrerà in un'altra difficoltà legata, come sempre, alla sua attività con Rosalie. La Engel, infatti, lo presserà affinché entrino nell'affare in qualità di soci paritari, un'opzione che non ...