"Tanto ti ammazzo", sequestra la fidanzata e la fa camminare nuda nel bosco (Di domenica 28 marzo 2021) Rosa Scognamiglio Foto di repertorio Il ragazzo, un 25enne del Bresciano, ha costretto la fidanzata a camminare nuda nei boschi: "Confessa tutto e chiedi scusa". Ora è in manette Ha costretto la fidanzata a camminare nuda nei boschi. "Mi devi chiedere scusa", le ha intimato con la promessa che se non lo avesse fatto l'avrebbe ammazzata. E probabilmente ci sarebbe riuscito se non fosse stato per l'intervento propiziatorio dei carabinieri che, con un escamotage, sono riusciti a fermarlo. Il ragazzo, un 25enne bresciano, è finito in manette. "Dimmi la verità, tu mi tradisci" Una storia dell'orrore quelle che arriva da Pompiano, in provincia di Brescia. Stando a quanto si apprende dal Corriere.it, i fatti risalgono a qualche sera fa, nel pieno del lockdown.

