Surriscaldamento climatico, le bertucce del Marocco si scontrano con gli agricoltori: “Cercano l’acqua, ma vengono attaccate” (Di domenica 28 marzo 2021) È l’ultimo primate rimasto ad abitare le regioni dell’Africa a nord del Sahara ed è anche l’unica scimmia presente in Europa, seppure occupi l’ultimo lembo del promontorio di Gibilterra che guarda il Marocco. Ora però, la bertuccia rischia di scomparire anche dai suoi ultimi baluardi se non saremo in grado di frenare la corsa al rialzo delle temperature, responsabile di un conflitto con l’uomo sempre più aspro per la contesa di una risorsa vitale: l’acqua. Il grido di allarme arriva dal Parco Natura Viva di Bussolengo che da anni collabora con il progetto di monitoraggio, ricerca e censimento degli esemplari di questa specie sulle Rif Mountains e tra le foreste del Medio Atlante, in Marocco. “Tutti i dati raccolti in campo – spiega Caterina Spiezio, responsabile del settore ricerca e conservazione del Parco Natura Viva di Bussolengo – ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 28 marzo 2021) È l’ultimo primate rimasto ad abitare le regioni dell’Africa a nord del Sahara ed è anche l’unica scimmia presente in Europa, seppure occupi l’ultimo lembo del promontorio di Gibilterra che guarda il. Ora però, la bertuccia rischia di scomparire anche dai suoi ultimi baluardi se non saremo in grado di frenare la corsa al rialzo delle temperature, responsabile di un conflitto con l’uomo sempre più aspro per la contesa di una risorsa vitale:. Il grido di allarme arriva dal Parco Natura Viva di Bussolengo che da anni collabora con il progetto di monitoraggio, ricerca e censimento degli esemplari di questa specie sulle Rif Mountains e tra le foreste del Medio Atlante, in. “Tutti i dati raccolti in campo – spiega Caterina Spiezio, responsabile del settore ricerca e conservazione del Parco Natura Viva di Bussolengo – ...

