Suez: fallito il nuovo tentativo di disincagliare la Ever Given (Di domenica 28 marzo 2021) fallito il nuovo tentativo di disincagliare la Ever Given, la nave portacontainer che da martedì blocca il Canale di Suez. A rivelarlo è la Leth Agencies, una delle aziende che questa notte ha lavorato per tentare di rimettere a galla l’imbarcazione. C’è un po’ di delusione, perché la luna piena e l’alta marea sembravano propizie all’operazione ma il livello dell’acqua si è poi rivelato insufficiente alla sua buona riuscita. Intanto il numero delle navi bloccate dalla Ever Given, finita di traverso martedì scorso durante una tempesta di vento e sabbia, è salito a 326. Oggi, 28 marzo 2021, l’Autorità del Canale di Suez ha annunciato che riprenderanno i tentativi di disincagliare la portacontainer con i ... Leggi su tpi (Di domenica 28 marzo 2021)ildila, la nave portacontainer che da martedì blocca il Canale di. A rivelarlo è la Leth Agencies, una delle aziende che questa notte ha lavorato per tentare di rimettere a galla l’imbarcazione. C’è un po’ di delusione, perché la luna piena e l’alta marea sembravano propizie all’operazione ma il livello dell’acqua si è poi rivelato insufficiente alla sua buona riuscita. Intanto il numero delle navi bloccate dalla, finita di traverso martedì scorso durante una tempesta di vento e sabbia, è salito a 326. Oggi, 28 marzo 2021, l’Autorità del Canale diha annunciato che riprenderanno i tentativi dila portacontainer con i ...

