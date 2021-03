Suez, falliti i tentativi di liberare la nave incagliata. Al- Sisi ordina “Prepararsi a scaricare la nave”. Allarme per 20 navi che trasportano bestiame (Di domenica 28 marzo 2021) Il presidente egiziano Abdel Fattah al-Sisi ha ordinato all’Autorità che gestisce il Canale di Suez di Prepararsi a scaricare i container trasportati dalla Ever Given se dovessero fallire anche gli ultimi tentativi per disincagliare il cargo. Lo ha dichiarato Osama Rabae, a capo dell’Autorità del Canale di Suez, citato dai media egiziani. Si avvicina quindi il cosiddetto “piano C” dopo che i tentativi di disincastrare la portacontainer Ever Given, lunga 400 metri e pesante 200mila tonnellate che blocca il collegamento tra Mar Rosso e Mediterraneo da martedì scorso. Una soluzione drastica che richiede tempi lunghi, secondo gli esperti la riapertura potrebbe slittare di “settimane” La scorsa notte è stato fatto un altro tentativo cercando di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 28 marzo 2021) Il presidente egiziano Abdel Fattah al-hato all’Autorità che gestisce il Canale didii container trasportati dalla Ever Given se dovessero fallire anche gli ultimiper disincagliare il cargo. Lo ha dichiarato Osama Rabae, a capo dell’Autorità del Canale di, citato dai media egiziani. Si avvicina quindi il cosiddetto “piano C” dopo che idi disincastrare la portacontainer Ever Given, lunga 400 metri e pesante 200mila tonnellate che blocca il collegamento tra Mar Rosso e Mediterraneo da martedì scorso. Una soluzione drastica che richiede tempi lunghi, secondo gli esperti la riapertura potrebbe slittare di “settimane” La scorsa notte è stato fatto un altro tentativo cercando di ...

Advertising

Activnews24 : Sono falliti i nuovi tentativi per disincagliare la portacontainer #EverGiven, incagliata dallo scorso mercoledì ne… - MutiLeonilde : RT @RaiNews: I primi tentativi sono falliti. Impossibile indicare una data per la ripresa del traffico mentre sono più di 300 le navi blocc… - sallydibben : RT @RaiNews: I primi tentativi sono falliti. Impossibile indicare una data per la ripresa del traffico mentre sono più di 300 le navi blocc… - RaiNews : I primi tentativi sono falliti. Impossibile indicare una data per la ripresa del traffico mentre sono più di 300 le… - FrGeezer : RT @ResPubl79983835: La marina americana si dirige verso il Canale di Suez per 'valutare' la nave portacontainer bloccata dopo i tentativi… -

Ultime Notizie dalla rete : Suez falliti A Suez un tappo su 10 miliardi di dollari al giorno ...e più lunga della Torre Eiffel che martedì mattina si è arenata di traverso nel Canale di Suez ... con l'ausilio di rimorchiatori, draghe ed escavatori a terra, sono falliti e a poco è servito anche il ...

Cargo di 400 metri si arena nel Canale di Suez: centinaia di navi bloccate. Navigazione ripresa parzialmente Vedi Anche Enorme nave portacontainer si incaglia nel Canale di Suez: centinaia di imbarcazioni bloccate - Video Dopo vari tentativi falliti, la navigazione è ripresa parzialmente , come comunica l'...

Suez, falliti i tentativi di trainare la portacontainer incagliata Il Manifesto Calende egizie: Al-Sisi ordina di prepararsi a scaricare la Ever Given Il presidente egiziano Abdel Fattah al-Sisi ha ordinato all’Autorità che gestisce il Canale di Suez di prepararsi a scaricare i container trasportati dalla Ever Given se dovessero fallire anche gli ul ...

Egitto: altri 2 rimorchiatori diretti al Canale di Suez Nelle prime ore di oggi una fonte dell'amministrazione del Canale di Suez ha detto all'agenzia di stampa russa "Sputnik" che un tentativo di spostare la nave arenata era fallito, e un altro sarebbe ...

...e più lunga della Torre Eiffel che martedì mattina si è arenata di traverso nel Canale di... con l'ausilio di rimorchiatori, draghe ed escavatori a terra, sonoe a poco è servito anche il ...Vedi Anche Enorme nave portacontainer si incaglia nel Canale di: centinaia di imbarcazioni bloccate - Video Dopo vari tentativi, la navigazione è ripresa parzialmente , come comunica l'...Il presidente egiziano Abdel Fattah al-Sisi ha ordinato all’Autorità che gestisce il Canale di Suez di prepararsi a scaricare i container trasportati dalla Ever Given se dovessero fallire anche gli ul ...Nelle prime ore di oggi una fonte dell'amministrazione del Canale di Suez ha detto all'agenzia di stampa russa "Sputnik" che un tentativo di spostare la nave arenata era fallito, e un altro sarebbe ...