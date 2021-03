Suez, altro tentativo fallito: l’Ever Given blocca ancora il canale. Al Sisi ordina di alleggerire il carico (Di domenica 28 marzo 2021) Un altro tentativo fallito quello per disincagliare la nave portacontainer Ever Given che ormai da quasi una settimana blocca il canale di Suez. Le aziende intervenute per riuscire nell’impresa hanno lavorato tutta la notte senza risultati. L’alta marea non è stata sufficiente per sostenere l’operazione. Non riuscendo a spostare la nave nelle attuali condizioni, come riferisci il capo dell’Authority che gestisce il canale, l’ammiraglio Osama Rabie, il presidente egiziano Abdel Fattah al Sisi ha ordinato i preparativi per alleggerire il carico che in tutto conta circa 18.300 container. Arrivati anche i soccorsi italiani Intanto il capitano di uno dei rimorchiatori ha spiegato che ... Leggi su open.online (Di domenica 28 marzo 2021) Unquello per disincagliare la nave portacontainer Everche ormai da quasi una settimanaildi. Le aziende intervenute per riuscire nell’impresa hanno lavorato tutta la notte senza risultati. L’alta marea non è stata sufficiente per sostenere l’operazione. Non riuscendo a spostare la nave nelle attuali condizioni, come riferisci il capo dell’Authority che gestisce il, l’ammiraglio Osama Rabie, il presidente egiziano Abdel Fattah alhato i preparativi perilche in tutto conta circa 18.300 container. Arrivati anche i soccorsi italiani Intanto il capitano di uno dei rimorchiatori ha spiegato che ...

