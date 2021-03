Suez, a che punto sono le operazioni per liberare il canale (Di domenica 28 marzo 2021) A che punto sono le operazioni per liberare il canale di Suez? La risposta: nulla di quanto provato finora è stato sufficiente, e ora si prepara il terzo scenario, quello a cui non si voleva in alcun modo arrivare. Perché è quello che richiede più tempo. E ovvero: svuotare il cargo Ever Given, scaricando tutti i container, nella speranza che diminuendo considerevolmente il peso della nave, allora sarà più facile cercare di disincagliare il cargo che è lì a bloccare il canale di Suez da martedì scorso (in queste ore sta arrivando anche il rimorchiatore italiano Carlo Magno). Questa mattina è andato infatti a vuoto l’ennesimo tentativo di far smuovere la Ever Given, e i danni economici aumentano. Nel frattempo molte navi hanno deciso di cambiare rotta, ... Leggi su nextquotidiano (Di domenica 28 marzo 2021) A cheleperildi? La risposta: nulla di quanto provato finora è stato sufficiente, e ora si prepara il terzo scenario, quello a cui non si voleva in alcun modo arrivare. Perché è quello che richiede più tempo. E ovvero: svuotare il cargo Ever Given, scaricando tutti i container, nella speranza che diminuendo considerevolmente il peso della nave, allora sarà più facile cercare di disincagliare il cargo che è lì a bloccare ildida martedì scorso (in queste ore sta arrivando anche il rimorchiatore italiano Carlo Magno). Questa mattina è andato infatti a vuoto l’ennesimo tentativo di far smuovere la Ever Given, e i danni economici aumentano. Nel frattempo molte navi hanno deciso di cambiare rotta, ...

Advertising

CottarelliCPI : Secondo QAnon la nave che blocca il canale di Suez trasportava schiavi per ordine di #Hillary Clinton. La tragedia… - petergomezblog : Suez, falliti i tentativi di liberare la Ever Given. Al- Sisi: “Prepararsi a scaricare i container”. Allarme per 20… - ilpost : Le navi che rimasero bloccate otto anni nel canale di Suez - chesuccede__ : RT @framiriello: Se 2 anni fa mi avessero detto che una nave si mette di traverso e ostruisce il canale di Suez nel bel mezzo di una pandem… - GraziaMontefal2 : RT @CottarelliCPI: Secondo QAnon la nave che blocca il canale di Suez trasportava schiavi per ordine di #Hillary Clinton. La tragedia non… -