Sputnik, Bonaccini contro De Luca: "Nessuna regione può acquistarlo senza l'ok dell'Ema" (Di domenica 28 marzo 2021) Il governatore dell'Emilia-Romagna Stefano Bonaccini attacca il governatore della Campania Vincenzo De Luca. Lo Sputnik non è ancora a norma Il motivo? Le dosi dello Sputnik, acquistate dal governatore campano prima ancora ce sia arrivata l'autorizzazione di Ema o Aifa: "Nessuna regione italiana – ha detto – può acquistare i vaccini per conto proprio, per come stanno le regole oggi, se le regole cambieranno vedremo. Sicuramente Nessuna regione può acquistare vaccini senza l'autorizzazione degli enti regolatori che vigilano su sicurezza ed efficacia". Bonaccini ha dunque frenato sulla decisione di De Luca, anche se in passato aveva sollecitato il governo ad acquistare il vaccino russo non appena fosse ...

