Sputnik, anche Bonaccini ‘frena’ De Luca: “Regioni non possono comprarlo da sole” (Di domenica 28 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoDa tempo si parla di un’alleanza Bonaccini–De Luca in vista del prossimo congresso Pd. Nel frattempo, però, i due governatori sembrano su posizioni decisamente distanti in tema di vaccini e in particolare dello Sputnik, l’antidoto progettato e realizzato dalla Russia. “Nessuna Regione può acquistare i vaccini per conto proprio” fa infatti notare il presidente dell’Emilia Romagna Stefano Bonaccini, facendo riferimento all’annuncio della Campania dell’intenzione di acquistare il vaccino russo. “Se le regole cambieranno vedremo” – ha aggiunto intervendo a ‘Mezz’ora in più’. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di domenica 28 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoDa tempo si parla di un’alleanza–Dein vista del prossimo congresso Pd. Nel frattempo, però, i due governatori sembrano su posizioni decisamente distanti in tema di vaccini e in particolare dello, l’antidoto progettato e realizzato dalla Russia. “Nessuna Regione può acquistare i vaccini per conto proprio” fa infatti notare il presidente dell’Emilia Romagna Stefano, facendo riferimento all’annuncio della Campania dell’intenzione di acquistare il vaccino russo. “Se le regole cambieranno vedremo” – ha aggiunto intervendo a ‘Mezz’ora in più’. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Advertising

anteprima24 : ** #Sputnik, anche #Bonaccini 'frena' De Luca: 'Regioni non possono comprarlo da sole' ** - framarin : Perché il vaccino #Sputnikv ha un profilo Twitter e perché è anche sponsorizzato? Così per sapere #Sputnik #Vaccino… - luigimonfredi : Comunque tutto sto cancan su #deluca mi pare idiota. La #Campania ha prenotato lo #sputnik sibordinando l'acquisto… - riccard77650870 : RT @Miti_Vigliero: Ultimatum di Draghi alle Regioni: “No a fughe in avanti su Sputnik” Dopo Campania e Lazio, si muove anche la Sardegna.… - peppe_delucia : RT @danpoggio: A memoria, il primo #vaccino che comunica direttamente, racconta e risponde. Chissà come sarebbero cambiate le cose se anc… -