Spinta al piano vaccinale, in arrivo tre milioni di dosi. Figliuolo: cambio di passo (Di domenica 28 marzo 2021) l'annuncio del commissario straordinario all'emergenze che spiega che con un quantitativo così importante ci potrà essere un effettivo cambio di passo al piano vaccinale. il ministro della salute ...

Tutti gli scazzi negli Usa sul vaccino Astrazeneca. Report Nyt Il vaccino è stato cruciale per la spinta del Regno Unito che vanta uno dei migliori tassi di ...- uno sforzo che Soriot ha detto riflette il desiderio dell'azienda di giocare un ruolo di primo piano ...

Piano Ue, una spinta al bio: «Ora l'Italia si adegui» Italiafruit News Covid. Parrocchie aperte per le vaccinazioni: «Dovere di solidarietà con la gente» Sono tante le parrocchie che hanno offerto alle autorità sanitarie gli spazi degli oratori, le aule del catechismo, i saloni parrocchiali per aiutare nella campagna contro il coronavirus ...

Riforma Irpef, da aliquota continua spinta all'economia Passare all’aliquota continua renderebbe il sistema «più trasparente» e darebbe anche una maggiore spinta all’economia. Mentre ridurre le aliquote da 5 ...

