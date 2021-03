Spider-Man: Lucy Lawless ricorda il suo cameo nel film di Sam Raimi (Di domenica 28 marzo 2021) Lucy Lawless ha parlato della sua breve apparizione nel primo Spider-Man di Sam Raimi, uscito nell'estate del 2002. Lucy Lawless ha parlato della sua breve apparizione nel primo Spider-Man di Sam Raimi, uscito nell'estate del 2002. L'attrice neozelandese appare in una sequenza con i commenti dei newyorkesi dopo il debutto ufficiale del vigilante, e il suo personaggio, identificato come "Punk Rock Girl" nei titoli di coda, dice "Un tizio con otto mani. Sexy." (stando alla diretta interessata, la battuta era così nel copione e non esistono ciak alternativi improvvisati). Parlando della sua carriera con Collider, Lawless ha ricordato come ebbe luogo la sua presenza nel film, tutta merito della sua amicizia ... Leggi su movieplayer (Di domenica 28 marzo 2021)ha parlato della sua breve apparizione nel primo-Man di Sam, uscito nell'estate del 2002.ha parlato della sua breve apparizione nel primo-Man di Sam, uscito nell'estate del 2002. L'attrice neozelandese appare in una sequenza con i commenti dei newyorkesi dopo il debutto ufficiale del vigilante, e il suo personaggio, identificato come "Punk Rock Girl" nei titoli di coda, dice "Un tizio con otto mani. Sexy." (stando alla diretta interessata, la battuta era così nel copione e non esistono ciak alternativi improvvisati). Parlando della sua carriera con Collider,hato come ebbe luogo la sua presenza nel, tutta merito della sua amicizia ...

cinemaniaco_fb : ?????????????? Spider-Man: Lucy Lawless ricorda il suo cameo nel film di Sam Raimi - PR0DHEE : @heedungiieee spider man HAAHAHAHAH - RORAXSHE : FINALMENTE È USCITO SPIDER MAN CAXZO - sarandipjm : e capisco che il commento di calum possa sembrare shady ma comunque non penso che lo abbia fatto per offendere. per… - fumettologica : Spider-Man Turn Off the Dark ebbe un budget di 52 milioni di dollari, le musiche degli U2 e una grande regista, ma… -