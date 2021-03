Speravo de morì prima, Gianmarco Tognazzi è Spalletti: “Ho vissuto l’addio di Totti come un tifoso della Roma” (Di domenica 28 marzo 2021) La video intervista a Gianmarco Tognazzi, che nella serie Sky Speravo de morì prima interpreta l'allenatore Luciano Spalletti. Una storia è tanto più riuscita quanto è ben scritto l'antagonista: e in Speravo de morì prima se l'eroe è Francesco Totti, il "villain" è Luciano Spalletti. prima amico e grande sostenitore del numero 10 della Roma, al secondo incarico come allenatore della squadra tutto cambia: i rapporti si fanno tesi, volano frecciatine in conferenza stampa e dichiarazioni scomode. La serie originale Sky (i cui primi due episodi sono stati visti da 1milione 100mila spettatori) ritrae i due proprio nel ... Leggi su movieplayer (Di domenica 28 marzo 2021) La video intervista a, che nella serie Skydeinterpreta l'allenatore Luciano. Una storia è tanto più riuscita quanto è ben scritto l'antagonista: e indese l'eroe è Francesco, il "villain" è Lucianoamico e grande sostenitore del numero 10, al secondo incaricoallenatoresquadra tutto cambia: i rapporti si fanno tesi, volano frecciatine in conferenza stampa e dichiarazioni scomode. La serie originale Sky (i cui primi due episodi sono stati visti da 1milione 100mila spettatori) ritrae i due proprio nel ...

