Speranza | «L’alternativa ai colori è il lockdown totale In estate più liberi | possiamo ancora vaccinare l’80% degli italiani entro settembre»

Leggi su open.online

(Di domenica 28 marzo 2021) Era stato annunciato già venerdì, in conferenza stampa, dal presidente del Consiglio Mario Draghi: fino al 30 aprile, non ci saranno regioni “gialle”. «Gli scienziati ci dicono che nel contesto epidemiologico in cui siamo la zona gialla non è sufficiente a contenere il contagio, come hanno dimostrato i numeri delle passate settimane», torna a ribadire Roberto, in un’intervista al Messaggero. Il ministro della Salute è scettico anche riguardo ad allentamenti in corsa, come chiede a gran voce il leader della Lega Matteo Salvini. «Tutti vogliamo tornare a misure meno restrittive, ma dobbiamo essere realisti e dire sempre come stanno veramente le cose. Io sono fiducioso che con l’accelerazione della campagna di vaccinazione il quadro possa migliorare, ma oggi la situazione non può in nessun modo essere sottovalutata». Pernon ci sono ...