Spagna U21-Rep. Ceca U21: formazioni, quote, pronostici. Rojita vicina ai quarti di finale (Di domenica 28 marzo 2021) Aspettavamo gol e spettacolo e invece ieri notte è stato uno 0-0 abbastanza deludente tra Spagna e Italia: è un risultato che, a conti fatti, va bene soprattutto alla Spagna, che conserva il primo posto ed è ora davvero vicina all’approdo ai quarti di finale. Le Repubblica Ceca, che aveva pareggiato 1-1 nella gara inaugurale InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting (Di domenica 28 marzo 2021) Aspettavamo gol e spettacolo e invece ieri notte è stato uno 0-0 abbastanza deludente trae Italia: è un risultato che, a conti fatti, va bene soprattutto alla, che conserva il primo posto ed è ora davveroall’approdo aidi. Le Repubblica, che aveva pareggiato 1-1 nella gara inaugurale InfoBetting: Scommesse Sportive e

Advertising

Vivo_Azzurro : #U21EURO ???? ???? #Italia vs #Spagna ???? ? 21.00 ?? Maribor ?? Gruppo B U21 EURO ?? #Rai1 #U21ItaSpa #Under21… - SkySport : SPAGNA-ITALIA 0-0 Risultato finale ? ? - Agenzia_Ansa : Euro U21: Italia cuore e grinta, la Spagna non passa. Azzurrini in 9 fanno 0-0 e sperano ancora nella qualificazion… - infobetting : Spagna U21-Rep. Ceca U21: formazioni, quote, pronostici. Rojita vicina ai quarti di finale - infoitsport : Spagna U21, Puado: 'Volevamo vincere, l'Italia si è chiusa bene' -