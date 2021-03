Spagna U21, ct furioso: 'Italia al limite dell'antisportivo' (Di domenica 28 marzo 2021) Con la Spagna è arrivato un pareggio d'oro , ma adesso bisognerà battere la Slovenia a Maribor per avere la certezza di andare avanti. Uno 0 - 0 strappato con il cuore, che ha visto anche le ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 28 marzo 2021) Con laè arrivato un pareggio d'oro , ma adesso bisognerà battere la Slovenia a Maribor per avere la certezza di andare avanti. Uno 0 - 0 strappato con il cuore, che ha visto anche le ...

Advertising

Vivo_Azzurro : #U21EURO ???? ???? #Italia vs #Spagna ???? ? 21.00 ?? Maribor ?? Gruppo B U21 EURO ?? #Rai1 #U21ItaSpa #Under21… - Agenzia_Ansa : Euro U21: Italia cuore e grinta, la Spagna non passa. Azzurrini in 9 fanno 0-0 e sperano ancora nella qualificazion… - SkySport : SPAGNA-ITALIA 0-0 Risultato finale ? ? - rete22ottobre : Euro U21: Italia cuore e grinta, la Spagna non passa - Milannews24_com : Spagna-Italia U21 0-0, pareggio con emozioni ed espulsioni -