«Sound of Metal» | il film da Oscar 2021 da vedere su Amazon Prime Video

È in corsa agli Oscar 2021 Sound of Metal, pellicola che dal titolo potrebbe sembrare un film rock. In un certo senso lo è, perché è anche la storia di un batterista. Ma il centro della storia è la sua diversità, dal momento che deve fare precocemente i conti con la sordità, evento che ovviamente stravolgerà la sua vita, ma anche lui come persona. A proposito, "lui", il musicista protagonista, è interpretato da Riz Ahmed, volto della miniserie The night of – Cosa è successo quella notte?, per la quale nel 2017 ha avuto una nomination come Miglior attore protagonista ai Golden Globe, replicata quest'anno proprio per la sua interpretazione in Sound of Metal. Sono sei le nomination di Sound of Metal agli Oscar

Dopo una travagliatissima storia distributiva, Sound of Metal è approdato un paio di mesi fa su Amazon Prime che si era comunque fin da subito assicurato i diritti di distribuzione anche per il cinema, dove di fatto il film non è mai arrivato.