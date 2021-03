“Sono terrorizzata, quando potrò vaccinarmi?” Katia Ricciarelli racconta la paura della pandemia (Di domenica 28 marzo 2021) Katia Ricciarelli torna in televisione e parla del momento difficile che sta vivendo. Il soprano, ospite di Mara Venier a Domenica, ha raccontato il profondo disagio legato alla pandemia da Covid-19. La Ricciarelli si è detta molto delusa di non aver ancora ricevuto il vaccino, al punto di sentirsi abbandonata: “Ho cantato per 50 anni L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di domenica 28 marzo 2021)torna in televisione e parla del momento difficile che sta vivendo. Il soprano, ospite di Mara Venier a Domenica, hato il profondo disagio legato allada Covid-19. Lasi è detta molto delusa di non aver ancora ricevuto il vaccino, al punto di sentirsi abbandonata: “Ho cantato per 50 anni L'articolo NewNotizie.it.

"Sono terrorizzata, quando potrò vaccinarmi?" Katia Ricciarelli racconta la paura della pandemia NewNotizie

