Sofia di Svezia e Carlo Filippo | l’annuncio della nascita del terzo figlio

Leggi su formatonews

(Di domenica 28 marzo 2021) Ultime notizie dalla, la famiglia reale, annuncia che Venerdi’ 26 Marzo, alle ore 11.19, è nato il, del principeprincipessadi. A darne notizia, attraverso un comunicato ufficiale, in cui si rendono note, le condizioni di saluteneo mamma e del bambino, è stato l’ufficio del Maresciallo del Regno, il quale, ha puntualizzato, che si tratta di un maschio sano. Il parto, è avvenuto al Danderyd Hospital di Stoccolma, ospedale che la principessa, conosce molto bene, in quanto, da sempre impegnata nel sociale, e in special modo, prestando servizio come volontaria, proprio all’interno dello stesso ospedale. LEGGI ANCHE–>Paolo Bonolis ...