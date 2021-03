Smart distrutta contro un muro e due cadaveri | sono Domenico e Ciro morti in strada nella notte

Leggi su formatonews

(Di lunedì 29 marzo 2021) Alle porte di Napoli il conducente di un’auto, un’utilitaria, sperona uno scooter di grossa cilindrata per sfuggire a un tentativo di rapina: due. (Getty Images)Un tentativo di rapina finito nel sangue: due personestate ritrovate morte, in circostanze ancora tutte da chiarire, in via Consolare, tra Marano e Villaricca, grossi centri dell’hinterland settentrionale di Napoli. Un uomo è stato rivenuto cadavere vicino a un’utilitaria, una, che si è sfracellataun. Alla circa venti metri di distanza un secondo cadavere, probabilmente disarcionato da uno scooter di grossa cilindrata, uno T-Max. A terratrovati una pistola e un Rolex. La vicenda risale al tardo pomeriggio di venerdì scorso, 26 marzo, quando la polizia locale ha trovato i ...