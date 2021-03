Slitta offerta per Autostrade, si valuta il peso delle clausole legali (Di domenica 28 marzo 2021) Più tempo, ma non troppo. Tre giorni. Sono quelli che si prende la Cassa depositi e prestiti, insieme ai fondi Blackstone e Macquarie, per ragionare ancora sulla nuova offerta per Autostrade. I soldi resteranno gli stessi di quelli messi sul piatto il 23 febbraio e cioè 9,1 miliardi, ma bisogna decidere il destino di una parte di questi soldi. Sono 1,5 miliardi “virtuali”, legati alle garanzie sui rischi: se quest’ultimi si tramutano in fatti certificati dalle decisioni della magistratura allora quel miliardo e mezzo lo deve pagare Atlantia, la casa madre di Autostrade. Il ragionamento ancora aperto è questo: quelle clausole vanno alleggerite? E di quanto? Oppure è più opportuno lasciarle così come sono? Gli interrogativi non sono di poco conto. Perché non impattano solamente sulla questione della tutela per chi ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 28 marzo 2021) Più tempo, ma non troppo. Tre giorni. Sono quelli che si prende la Cassa depositi e prestiti, insieme ai fondi Blackstone e Macquarie, per ragionare ancora sulla nuovaper. I soldi resteranno gli stessi di quelli messi sul piatto il 23 febbraio e cioè 9,1 miliardi, ma bisogna decidere il destino di una parte di questi soldi. Sono 1,5 miliardi “virtuali”, legati alle garanzie sui rischi: se quest’ultimi si tramutano in fatti certificati dalle decisioni della magistratura allora quel miliardo e mezzo lo deve pagare Atlantia, la casa madre di. Il ragionamento ancora aperto è questo: quellevanno alleggerite? E di quanto? Oppure è più opportuno lasciarle così come sono? Gli interrogativi non sono di poco conto. Perché non impattano solamente sulla questione della tutela per chi ...

