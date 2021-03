Sileri | ' Estate diversa grazie al vaccino | tolleranza zero per personale sanitario no vax'

Advertising

HuffPostItalia : Sileri: 'L'estate in spiaggia? Mi aspetto che non sarà necessaria la mascherina' - Gianluc17855926 : @BellodellaZia buon pomeriggio Mara Venier voglio dirti che sei una persona bravissima e sono contento che fai tu b… - fisco24_info : Vaccino covid, Sileri: 'Per Pasqua 12 milioni di dosi somministrate': Il sottosegretario alla Salute: 'La situazion… - marcoz984 : Secondo Sileri avanti tutta con le vaccinazioni e 'passeremo un'estate diversa da quella dell'anno scorso'. Cioè fo… - Mariquita_la1a : Sileri: Vedrete, i numeri caleranno Vedrete, sarà un'estate diversa Vedrete, riapriranno le scuole Vedrete, a maggi… -

Ultime Notizie dalla rete : Sileri Estate

Grazie agli effetti del 'saràdiversa da quello dello scorso anno' diceintervistato da Mara Venier. 'Già ad aprile - maggio la situazione sarà diversa' continua il sottosegratrio. 'Per ...(Aggiornamento di Emanuela Longo): "AVREMODIVERSA DALLA PRECEDENTE" Pierpaoloè tornato oggi ospite di Domenica In per parlare dell'attuale situazione sanitaria in Italia. "E' ...Domenica In, puntata 28 marzo: ospiti e anticipazioni del programma di Mara Venier. Vaia commenta la situazione vaccini in Italia.Ospite a Domenica In, il sottosegretario alla Salute, Pierpaolo Sileri ribadisce l'importanza della campagna vaccinale anti-Covid per uscire dalla crisi sanitaria. Grazie agli effetti del vaccino ...