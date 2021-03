Silenzi | ' Spazi angusti e al primo piano | centro vaccinale inadeguato'

(Di domenica 28 marzo 2021) CIVITANOVA - 'Non è possibile che per tutta la fascia costiera provinciale sia stato allestito un unico polo, a Civitanova, nelcivico di via Ginocchi. Ad aggravare il quadro c'è il ...

Advertising

wrtl33t : RT @emma_gattoni: Le parole non mi rispecchiano. Io sono punteggiatura. Pause. Respiri, silenzi. Esclamazioni e punti interrogativi. È diff… - ANNAMAMARIABIA1 : RT @lagatta4739: @giuseppenotarn1 @Tittipic @SalaLettura @MollyBloom82 @CarmelaCusmai @artmajcar @scastaldi9 @BaroneZaza70 @Rebeka80721106… - mariatontini1 : RT @lagatta4739: @giuseppenotarn1 @Tittipic @SalaLettura @MollyBloom82 @CarmelaCusmai @artmajcar @scastaldi9 @BaroneZaza70 @Rebeka80721106… - josepcampo : RT @lagatta4739: @giuseppenotarn1 @Tittipic @SalaLettura @MollyBloom82 @CarmelaCusmai @artmajcar @scastaldi9 @BaroneZaza70 @Rebeka80721106… - AntonellaLaTor6 : RT @lagatta4739: @giuseppenotarn1 @Tittipic @SalaLettura @MollyBloom82 @CarmelaCusmai @artmajcar @scastaldi9 @BaroneZaza70 @Rebeka80721106… -

Ultime Notizie dalla rete : Silenzi Spazi

corriereadriatico.it

...civico suscita proteste per gliangusti e per l'ubicazione al primo piano. 'Gli 8.666 ultraottantenni del nostro territorio si stanno vaccinando in condizioni inaccettabili - denuncia- ...Con Armando si lavora sulla fisicità, sui, le parole vengono dopo'. Il teatro genera un ... Un messaggio di speranza sulla riapertura deglilegati all'arte e alla cultura arriva dal ...CIVITANOVA - «Non è possibile che per tutta la fascia costiera provinciale sia stato allestito un unico polo vaccinale, a Civitanova, nel centro civico di via Ginocchi."Il centro vaccinale allestito nel centro civico del quartiere Risorgimento, a Civitanova, si trova in locali al primo piano, serviti da un ascensore e da una scala a chiocciola, dalla quale devono sc ...