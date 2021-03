Sicurezza: M5S, dopo condanne per caso Shalabayeva chiarire ruolo Mukhtar Ablyazov (Di domenica 28 marzo 2021) Roma, 28 mar. (Adnkronos) – Occorre chiarire “se, quando Mukhtar Ablyazov ha soggiornato sul territorio italiano nel 2013, avesse titolo per farlo; se il governo disponga di elementi, per quanto di competenza, circa la dinamica che gli ha consentito di eludere l’arresto da parte delle autorità italiane; se risultino al governo richieste di congelamento o confisca, sul territorio italiano, di beni a lui riconducibili anche tramite intestazioni fittizie, nonché quante condanne risultino attualmente a suo carico”. Lo chiede un’interrogazione ai ministri dell’Interno, della Giustizia e degli Esteri presentata da deputati dl Movimento 5 stelle, a prima firma Caterina Licatini. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di domenica 28 marzo 2021) Roma, 28 mar. (Adnkronos) – Occorre“se, quandoha soggiornato sul territorio italiano nel 2013, avesse titolo per farlo; se il governo disponga di elementi, per quanto di competenza, circa la dinamica che gli ha consentito di eludere l’arresto da parte delle autorità italiane; se risultino al governo richieste di congelamento o confisca, sul territorio italiano, di beni a lui riconducibili anche tramite intestazioni fittizie, nonché quanterisultino attualmente a suo carico”. Lo chiede un’interrogazione ai ministri dell’Interno, della Giustizia e degli Esteri presentata da deputati dl Movimento 5 stelle, a prima firma Caterina Licatini. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

