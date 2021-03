“Si metteva dietro la porta e piangeva”. Belen Rodriguez, lacrime in diretta a ‘Domenica in’. Mara Venier si commuove (Di domenica 28 marzo 2021) Belen Rodriguez è stata ospite oggi pomeriggio di Domenica In. Una puntata particolarmente attesa visto il rapporto che lega Stefano De Martino a zia Mara, secondo alcuni la vera artefice della sua crescita artistica e della sua scalata in Rai. Tutto è filato liscio o quasi visto che Belen Rodriguez è scoppiata in lacrime. La conduttrice argentina si è raccontata a 360 gradi, senza mai sfuggire alle domande della Venier a cominciare dall’amore con Antonino Spinalbese che presto la renderà nuovamente mamma. La bambina si chiamerà Luna Mari perché così “un fidanzato difficilmente la dimenticherà quando vedrà la luna”. A poi parlato di Santiago e Stefano De Martino, raccontando poi l’amore per Antonino. “Santiago è uguale al padre, ma di me ha preso l’intelligenza”, ha ... Leggi su caffeinamagazine (Di domenica 28 marzo 2021)è stata ospite oggi pomeriggio di Domenica In. Una puntata particolarmente attesa visto il rapporto che lega Stefano De Martino a zia, secondo alcuni la vera artefice della sua crescita artistica e della sua scalata in Rai. Tutto è filato liscio o quasi visto cheè scoppiata in. La conduttrice argentina si è raccontata a 360 gradi, senza mai sfuggire alle domande dellaa cominciare dall’amore con Antonino Spinalbese che presto la renderà nuovamente mamma. La bambina si chiamerà Luna Mari perché così “un fidanzato difficilmente la dimenticherà quando vedrà la luna”. A poi parlato di Santiago e Stefano De Martino, raccontando poi l’amore per Antonino. “Santiago è uguale al padre, ma di me ha preso l’intelligenza”, ha ...

Advertising

enterdvoid_ : @allebrande Lo metteva in alto a coordinare come un cristo gesù salito al trono questo invece dietro le quinte come… - gioia_marzolla : RT @BiBiRiccio: Prima Deddy si metteva sempre avanti a Rosa, dopo tutti quei passi a due ha capito che deve mettersi dietro...?? #Amici20 h… - General96862537 : @DVACMILAN @_enz29 Lo consideri solo tu maradona.È un ottimo giocatore e con ancelotti giocava punta e fuori ruolo… - cornosauro : Settimana scorsa ho chiesto al contadino che ha i campi dietro casa mia di non fischiare quando mi vede passare pe… - AdolfoCrotti : RT @vicyago66: @NicoSpinelli8 @Flamini0o @AdolfoCrotti Classifica girone di ritorno: Inter 24* Juventus 19 Atalanta 19 Napoli 19 Milan 16 U… -