Si: eletta nuova Direzione nazionale (Di domenica 28 marzo 2021) Roma, 28 mar. (Adnkronos) – “L’assemblea nazionale di Sinistra italiana, che si è svolta in modalità online, ha provveduto a definire gli ultimi adempimenti della seconda campagna congressuale del partito”. Lo riferisce un comunicato dell’ufficio stampa del partito. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di domenica 28 marzo 2021) Roma, 28 mar. (Adnkronos) – “L’assembleadi Sinistra italiana, che si è svolta in modalità online, ha provveduto a definire gli ultimi adempimenti della seconda campagna congressuale del partito”. Lo riferisce un comunicato dell’ufficio stampa del partito. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

Perla19733917 : RT @dentro_nero: @Delorenzoanna1 Fino a quando non sarà eletta la nuova MUMMIA SINISTRIODE dovremo subire questo ... a meno che, non tiriam… - TV7Benevento : Si: eletta nuova Direzione nazionale... - Nikolao28185737 : RT @dentro_nero: @Delorenzoanna1 Fino a quando non sarà eletta la nuova MUMMIA SINISTRIODE dovremo subire questo ... a meno che, non tiriam… - dentro_nero : @Delorenzoanna1 Fino a quando non sarà eletta la nuova MUMMIA SINISTRIODE dovremo subire questo ... a meno che, non… - LorisCavallett1 : RT @ragazzini_p: #26marzo Gli auguri di buon lavoro miei e di tutta la #Fnp alla nuova segreteria generale della @FNPPiemonte con al vertic… -

Ultime Notizie dalla rete : eletta nuova Pd, Marianna Madia contro Debora Serracchiani: "Cooptazione mascherata", accusa i vertici di avere truccato la partita ... in ossequio alla richiesta del segretario, una donna sta per essere eletta dai deputati ... Tutto bene, quindi? Musica nuova nel Pd, finalmente? Mica tanto. Perché la Madia, che ambisce al ruolo di ...

Il Comune commissariato passa dalle borse alimentari ai buoni spesa ... senza però prendere decisioni di carattere politico che spetterebbero a un'amministrazione eletta' ...portato a termine - precisa il commissario - Gli eventuali investimenti saranno decisi dalla nuova ...

Si: eletta nuova Direzione nazionale Il Tempo Si: eletta nuova Direzione nazionale Lo riferisce un comunicato dell'ufficio stampa del partito. “È stata eletta -prosegue la nota- la nuova Direzione nazionale di 45 componenti e la nuova segreteria nazionale di 15 componenti di cui 7 ...

Gal Tirrenico, cambio al vertice: Bertolami presidente, Cappadona vice L’assemblea del Gal Tirrenico ha eletto presidente Girolamo (Gino) Bertolami, sindaco di Novara di Sicilia, e vicepresidente Michele Cappadona, presidente ...

... in ossequio alla richiesta del segretario, una donna sta per esseredai deputati ... Tutto bene, quindi? Musicanel Pd, finalmente? Mica tanto. Perché la Madia, che ambisce al ruolo di ...... senza però prendere decisioni di carattere politico che spetterebbero a un'amministrazione' ...portato a termine - precisa il commissario - Gli eventuali investimenti saranno decisi dalla...Lo riferisce un comunicato dell'ufficio stampa del partito. “È stata eletta -prosegue la nota- la nuova Direzione nazionale di 45 componenti e la nuova segreteria nazionale di 15 componenti di cui 7 ...L’assemblea del Gal Tirrenico ha eletto presidente Girolamo (Gino) Bertolami, sindaco di Novara di Sicilia, e vicepresidente Michele Cappadona, presidente ...