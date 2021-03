Serie D, gioia per Isaac Drogba: primo gol segnato in Italia (Di domenica 28 marzo 2021) primo gol in Italia per Isaac Drogba, figlio dell’ex attaccante del Chelsea: la sua rete ha deciso il match contro la Caronnese Prima gioia per Isaac Drogba. Il figlio dell’ex attaccante del Chelsea, attuale giocatore della Folgore Caratese, ha deciso la sfida contro la Caronnese. Il classe 2000 ha segnato con un destro potente sul primo palo, terminato appena sotto la traversa del portiere avversario decidendo così a favore della formazione di Emilio Longo il match valido per la ventiseiesima giornata del girone A della Serie D 2020/2021. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di domenica 28 marzo 2021)gol inper, figlio dell’ex attaccante del Chelsea: la sua rete ha deciso il match contro la Caronnese Primaper. Il figlio dell’ex attaccante del Chelsea, attuale giocatore della Folgore Caratese, ha deciso la sfida contro la Caronnese. Il classe 2000 hacon un destro potente sulpalo, terminato appena sotto la traversa del portiere avversario decidendo così a favore della formazione di Emilio Longo il match valido per la ventiseiesima giornata del girone A dellaD 2020/2021. Leggi su Calcionews24.com

