Serie C, tris del Padova che si riporta a +5. Un punto a testa tra Turris e Catanzaro (Di domenica 28 marzo 2021) Alle 17.30 si sono giocate altre gare valide per la 33a giornata di Serie C: il Padova vince 3-0 contro il Ravenna e si riporta a +5 sulle inseguitrici nel Girone B. Un punto a testa per Turris e Catanzaro nel Girone C. Ecco i risultati: GIRONE A Pro Sesto-Piacenza 1-3 GIRONE B Carpi-Virtus Verona 2-2 Padova-Ravenna 3-0 GIRONE C Turris-Catanzaro 1-1 Foto: Logo Serie C L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

