Serie C, Padova-Ravenna: le ultime sulla gara e formazioni (Di domenica 28 marzo 2021) Padova-Ravenna di scena all’”Euganeo” nella 33a giornata del campionato di Serie C girone B. I biancoscudati giocano per conservare il distacco dalla prima inseguitrici e gli ospiti si giocano le ultime chances per una complessa risalita in classifica. Così le probabili formazioni dell’incontro. Il momento del Padova Gli uomini di Mandorlini, primi nel girone con 67 punti a sei turni dalla fine della regular season (20 vittorie, 7 pareggi, 5 sconfitte), vengono dal successo in trasferta ottenuto contro la Vis Pesaro per 2-0, con le segnature di Nicastro e Kresic, siglate nel corso della ripresa. La prima inseguitrice, il Suditirol, dista in classifica 5 lunghezze, ma per continuare a tenere lontano il pericolo, il Padova è costretto a pensare con costanza alla ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 28 marzo 2021)di scena all’”Euganeo” nella 33a giornata del campionato diC girone B. I biancoscudati giocano per conservare il distacco dalla prima inseguitrici e gli ospiti si giocano lechances per una complessa risalita in classifica. Così le probabilidell’incontro. Il momento delGli uomini di Mandorlini, primi nel girone con 67 punti a sei turni dalla fine della regular season (20 vittorie, 7 pareggi, 5 sconfitte), vengono dal successo in trasferta ottenuto contro la Vis Pesaro per 2-0, con le segnature di Nicastro e Kresic, siglate nel corso della ripresa. La prima inseguitrice, il Suditirol, dista in classifica 5 lunghezze, ma per continuare a tenere lontano il pericolo, ilè costretto a pensare con costanza alla ...

