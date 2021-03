Serie C, girone C: vincono Avellino e Ternana, festa rimandata per gli umbri. Risultati e classifica (Di domenica 28 marzo 2021) 33a giornata del campionato di Serie C (girone C).Sono stati tre i match che si sono disputati nel corso del pomeriggio: posticipata la sfida tra Monopoli e Casertana oltre a Palermo-Foggia che si sarebbe dovuta giocare lunedì sera. Vince ancora la Ternana che supera 2-1 in trasferta il Bisceglie e mette le mani sulla B, agli umbri manca praticamente un punto per poter festeggiare la promozione. Successo di misura anche per l'Avellino che archivia la pratica Virtus Francavilla grazie a un rigore di Riccardo Maniero.Punto prezioso quello conquistato dal Potenza in casa della Viterbese, i lucani in vantaggio per 2-1 subiscono la rete del pari nei minuti di recupero.RisultatiCavese-Catania 0-2 (giocata sabato)Bari-Paganese 2-0 (giocata sabato)Vibonese-Teramo ... Leggi su mediagol (Di domenica 28 marzo 2021) 33a giornata del campionato diC (C).Sono stati tre i match che si sono disputati nel corso del pomeriggio: posticipata la sfida tra Monopoli e Casertana oltre a Palermo-Foggia che si sarebbe dovuta giocare lunedì sera. Vince ancora lache supera 2-1 in trasferta il Bisceglie e mette le mani sulla B, aglimanca praticamente un punto per poter festeggiare la promozione. Successo di misura anche per l'che archivia la pratica Virtus Francavilla grazie a un rigore di Riccardo Maniero.Punto prezioso quello conquistato dal Potenza in casa della Viterbese, i lucani in vantaggio per 2-1 subiscono la rete del pari nei minuti di recupero.Cavese-Catania 0-2 (giocata sabato)Bari-Paganese 2-0 (giocata sabato)Vibonese-Teramo ...

