Serie C, Cesena-Legnago Salus: probabili formazioni e dove vederla (Di domenica 28 marzo 2021) Questo pomeriggio alle 15, allo stadio Dino Manuzzi, il Cesena ospita il Legnago nella gara valida per la 33^ giornata del girone B di Serie C. Mentre le due massime Serie osservano un turno di riposo per via della sosta per le nazionali, si gioca regolarmente in Lega Pro. Da un lato i padroni di casa hanno tutta l’intenzione di arrivare più in alto possibile nelle posizioni che garantiscono l’accesso ai playoff. Dall’altro gli ospiti provano a cercare importanti punti salvezza. Il momento del Cesena Il Cesena si presenta all’incontro al nono posto in classifica con 30 partite disputate e 45 punti conquistati. Un cammino frutto di 12 vittorie, 9 pareggi e 9 sconfitte, per un complessivo di 41 gol fatti e 32 subiti. La squadra romagnola tuttavia, non sta attraversando un brillante ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 28 marzo 2021) Questo pomeriggio alle 15, allo stadio Dino Manuzzi, ilospita ilnella gara valida per la 33^ giornata del girone B diC. Mentre le due massimeosservano un turno di riposo per via della sosta per le nazionali, si gioca regolarmente in Lega Pro. Da un lato i padroni di casa hanno tutta l’intenzione di arrivare più in alto possibile nelle posizioni che garantiscono l’accesso ai playoff. Dall’altro gli ospiti provano a cercare importanti punti salvezza. Il momento delIlsi presenta all’incontro al nono posto in classifica con 30 partite disputate e 45 punti conquistati. Un cammino frutto di 12 vittorie, 9 pareggi e 9 sconfitte, per un complessivo di 41 gol fatti e 32 subiti. La squadra romagnola tuttavia, non sta attraversando un brillante ...

