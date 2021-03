Serie A femminile, l’Inter Women si arrende al Milan: 1 a 4 il finale (Di domenica 28 marzo 2021) Sconfitta pesante per l’Inter Women nel derby contro il Milan Sconfitta netta per l’Inter Women di Attilio Sorbi che nella sesta giornata del girone di ritorno della Serie A femminile si deve arrendere al Milan per 1 a 4. Le nerazzurre si rendono subito pericolose con Rincón che prova a sfruttare un errore della difesa rossonera, ma il pallone termina in calcio d’angolo. Al 12? Caroline Møller porta in vantaggio l’Inter con un gran gol di sinistro che spiazza Korenciova, ma al 15? Giacinti accorcia le distanze con un colpo di testa. Le nerazzurre continuano a spingere, ma è il Milan che trova il vantaggio con Giacinti su rigore. Ancora in gol le rossonere al 39? con la tripletta di Valentina ... Leggi su intermagazine (Di domenica 28 marzo 2021) Sconfitta pesante pernel derby contro ilSconfitta netta perdi Attilio Sorbi che nella sesta giornata del girone di ritorno dellasi devere alper 1 a 4. Le nerazzurre si rendono subito pericolose con Rincón che prova a sfruttare un errore della difesa rossonera, ma il pallone termina in calcio d’angolo. Al 12? Caroline Møller porta in vantaggiocon un gran gol di sinistro che spiazza Korenciova, ma al 15? Giacinti accorcia le distanze con un colpo di testa. Le nerazzurre continuano a spingere, ma è ilche trova il vantaggio con Giacinti su rigore. Ancora in gol le rossonere al 39? con la tripletta di Valentina ...

