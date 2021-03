Serie A femminile | il Milan risponde al Sassuolo | goleada Juve

Leggi su calcionews24

(Di domenica 28 marzo 2021) La diciassettesima giornata disi conclude con la splendida vittoria delnel derby contro l’Inter. Finisce 1-4: poker di Giacinti, che eguaglia José Altafini, per aver realizzato quattro gol in un derby. Le rossonere distaccano il, ieri straripante contro la Florentia San Gimignano in terra toscana, 1-5, mantenendo di fatto la distanza di sicurezza di cinque punti in ottica qualificazione Champions. Ieri buona vittoria della Roma contro il San Marino (2-0), quest’ultimo in crisi di risultati: un solo punto nelle ultime sette sfide. Ne approfitta a metà il Napoli, fermato a sei minuti dal termine dall’Empoli in un rocambolesco 3-3. Le partenopee, sotto di due gol, rimontano portandosi addirittura in vantaggio ma Cinotti rimette le cose a posto per la formazione toscana. La squadra di ...