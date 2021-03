Serie A femminile 2020/2021: il Milan travolge l’Inter grazie al poker di Giacinti (Di domenica 28 marzo 2021) Nel match valevole per la diciassettesima giornata di Serie A femminile 2020/2021, il lunch match ha offerto la sfida più interessante del giorno, vale a dire il derby di Milano. La protagonista indiscussa è stata Valentina Giacinti, autrice di un poker che ha deciso la gara. Le nerazzurre si erano portate in vantaggio all’11’ con Moller, prima che si scatenasse un tornado con la maglia numero 9. Giacinti ha trovato la via del gol al 15?, poi al 33? e quindi al 38?. Come se non bastasse, l’attaccante rossonera ha siglato il poker nella ripresa, al 65?, sugellando il successo per le sue compagne. Seconda vittoria di fila per il Milan, che ha reagito alla sconfitta contro la Juventus nel migliore dei modi, consolidando ... Leggi su sportface (Di domenica 28 marzo 2021) Nel match valevole per la diciassettesima giornata di, il lunch match ha offerto la sfida più interessante del giorno, vale a dire il derby dio. La protagonista indiscussa è stata Valentina, autrice di unche ha deciso la gara. Le nerazzurre si erano portate in vantaggio all’11’ con Moller, prima che si scatenasse un tornado con la maglia numero 9.ha trovato la via del gol al 15?, poi al 33? e quindi al 38?. Come se non bastasse, l’attaccante rossonera ha siglato ilnella ripresa, al 65?, sugellando il successo per le sue compagne. Seconda vittoria di fila per il, che ha reagito alla sconfitta contro la Juventus nel migliore dei modi, consolidando ...

