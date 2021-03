Serie A e diritti tv: DAZN, l’accordo con TIM e il ricorso di Sky. Ecco cosa cambia e quanto costerà l’abbonamento (Di domenica 28 marzo 2021) Sky o DAZN? Il futuro della Serie A cambia rotta.La digitalizzazione della sfera televisiva sta sempre più prendendo piede in questi mesi di pandemia globale. Le grandi emittenti streaming che negli ultimi anni si sono affacciate nel panorama italiano, oggi sono più gettonate rispetto alle grandi televisioni in onda grazie alla parabola. L'utilizzo quasi obbligatorio di una connessione internet di qualità e ad alta frequenza, ha spostato l'attenzione del telespettatore su una progressiva informatizzazione che vada ad insistere sempre più su questa direzione innovativa tracciata dalle emergenti case dello streaming.Dopo una trattativa alquanto lunga, nella giornata di ieri è stata finalmente completata l'assegnazione per i diritti televisivi della Serie A nel triennio 2021-2024. Una ... Leggi su mediagol (Di domenica 28 marzo 2021) Sky o? Il futuro dellarotta.La digitalizzazione della sfera televisiva sta sempre più prendendo piede in questi mesi di pandemia globale. Le grandi emittenti streaming che negli ultimi anni si sono affacciate nel panorama italiano, oggi sono più gettonate rispetto alle grandi televisioni in onda grazie alla parabola. L'utilizzo quasi obbligatorio di una connessione internet di qualità e ad alta frequenza, ha spostato l'attenzione del telespettatore su una progressiva informatizzazione che vada ad insistere sempre più su questa direzione innovativa tracciata dalle emergenti case dello streaming.Dopo una trattativa allunga, nella giornata di ieri è stata finalmente completata l'assegnazione per itelevisivi dellaA nel triennio 2021-2024. Una ...

