Serie A, con Dazn abbonamenti a tutto il pacchetto a 35 euro. I tifosi potranno interagire tra loro (Di domenica 28 marzo 2021) I diritti tv nazionali per il triennio 2021-24 della Serie A sono andati a Dazn che ha tanti progetti innovativi per una visione non più come nel passato ma con molta interattività. Veronica Diquattro, ad di Dazn ne ha parlato alla Gazzetta dello Sport: "Non possiamo dare ancora una cifra precisa circa il costo, ma certamente rifletterà la nostra filosofia: essere il più accessibili possibile. Sarà meno di quello che si spende oggi”. Possibile che gli abbonati pagheranno circa 30/35 euro al mese. Non si pagheranno gare singole: “No, soltanto abbonamenti a tutto il pacchetto -sottolinea la Diquattro-. Che comprende non solo la Serie A, ma tutta la nostra offerta sportiva: Liga, Ligue1, Nfl, moto, rugby. E non ci vogliamo fermare, l’obiettivo è crescere ... Leggi su itasportpress (Di domenica 28 marzo 2021) I diritti tv nazionali per il triennio 2021-24 dellaA sono andati ache ha tanti progetti innovativi per una visione non più come nel passato ma con molta interattività. Veronica Diquattro, ad dine ha parlato alla Gazzetta dello Sport: "Non possiamo dare ancora una cifra precisa circa il costo, ma certamente rifletterà la nostra filosofia: essere il più accessibili possibile. Sarà meno di quello che si spende oggi”. Possibile che gli abbonati pagheranno circa 30/35al mese. Non si pagheranno gare singole: “No, soltantoil-sottolinea la Diquattro-. Che comprende non solo laA, ma tutta la nostra offerta sportiva: Liga, Ligue1, Nfl, moto, rugby. E non ci vogliamo fermare, l’obiettivo è crescere ...

Advertising

fattoquotidiano : Un editoriale di Marco Travaglio (27 marzo) ci ricorda ancora una volta, citando una serie di ìnaudite denigrazioni… - DAZN_IT : Il futuro della Serie A è con #DAZN ????? - UffiziGalleries : La serie di #Zuccari dedicata al #Paradiso della #DivinaCommedia inizia dall'illustrazione del Canto III, il primo… - SWEETCREATVURE : RT @Beatrice011997: non puoi dire di essere appassionato di serie TV se non hai iniziato con 'Pretty Little Liars', 'Gossip Girl', 'The Vam… - aalterlovex : RT @Beatrice011997: non puoi dire di essere appassionato di serie TV se non hai iniziato con 'Pretty Little Liars', 'Gossip Girl', 'The Vam… -

Ultime Notizie dalla rete : Serie con Serie A, chi è il calciatore con più dribbling riusciti? CLASSIFICA Sky Sport Diquattro (Dazn): “Tifosi tranquilli, i prezzi saranno accessibili. Il nostro studio sarà lo stadio” “Chi ama il calcio può stare tranquillo. Non possiamo dare ancora una cifra precisa, ma certamente rifletterà la nostra filosofia: essere il più accessibili possibile. Sarà meno di quello che si spend ...

Lazio, sui social la cronaca del gol di Marusic: "Destra, sinistra. Kaboom!" - VIDEO In un week-end insolito vista l'assenza delle gare di Serie A, è il momento di ricordare gli ultimi gol, le ultime giocate prima dello stop del campionato per le Nazionali. È il ...

“Chi ama il calcio può stare tranquillo. Non possiamo dare ancora una cifra precisa, ma certamente rifletterà la nostra filosofia: essere il più accessibili possibile. Sarà meno di quello che si spend ...In un week-end insolito vista l'assenza delle gare di Serie A, è il momento di ricordare gli ultimi gol, le ultime giocate prima dello stop del campionato per le Nazionali. È il ...