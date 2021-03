Serena Rossi al centro della polemica | Alessandro Cecchi Paone appoggia le critiche …

Leggi su baritalianews

(Di domenica 28 marzo 2021) Da diverse settimaneconduce un programma di grande successo, intitolato Canzone segreta. In realtà questo sembra essere un periodo davvero d’oro per la showgirl e attrice. Ricordiamo che è stata una delle protagoniste principali di Mina settembre, una fiction andata in onda nelle scorse settimane su Rai 1 e che ha avuto un successo clamoroso. Successivamente l’azienda pare che gli abbia dato questa possibilità di poter condurre un programma che va in onda ogni venerdì in prima serata e che pare stia riscuotendo un grande successo., un grande successo per lei come conduttrice di Canzone segreta I telespettatori sembrano essere piuttosto innamorati diper via delle sue innumerevoli qualità di presentatrice e anche di cantante, oltre che ...